Зеленский публично оскорбил Орбана с трибуны в Мюнхене

Владимир Зеленский в оскорбительной форме высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на конференции безопасности в Мюнхене, пишет РИА Новости со ссылкой на интренет-издание «Страна».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию», – высказался Зеленский. Армия необходима Будапешту, по мнению украинского политика, для остановки российских танков на улицах страны.

Зеленский и ранее в неуважительной манере высказывался в адрес Орбана, реагируя на его позицию в вопросе принятия Киева в ЕС.

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