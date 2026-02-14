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Зеленский публично оскорбил Орбана с трибуны в Мюнхене

14 февраля 2026 12:56
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Зеленский публично оскорбил Орбана с трибуны в Мюнхене-0

Владимир Зеленский в оскорбительной форме высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане на конференции безопасности в Мюнхене, пишет РИА Новости со ссылкой на интренет-издание «Страна».

«Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию», – высказался Зеленский. Армия необходима Будапешту, по мнению украинского политика, для остановки российских танков на улицах страны.

Зеленский и ранее в неуважительной манере высказывался в адрес Орбана, реагируя на его позицию в вопросе принятия Киева в ЕС.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан # Владимир Зеленский

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