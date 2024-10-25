Пока коллективный Запад активно лоббирует военные проекты, местные жители заявляют о своем несогласии с данным курсом. Так, в Литве разразился скандал по вопросу о строительстве новой военной инфраструктуры, которая превратит территорию региона в испытательный центр для войск НАТО, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По планам официального Вильнюса, в Таурагском и Шилальском районах в скором времени начнется стройка стрельбищ для подготовки и организации координированных маневров Альянса. Но литовские власти не учли тот факт, что граждане будут против военных игрищ у себя под боком. Как считают местные, такое соседство только ставит регион под угрозу в случае военного конфликта.

Ко всему прочему, правительство планирует уничтожить гектары деревьев, а также разрушить уникальную биосферу леса, горячо полюбившуюся жителям районов. Но, в свою очередь, Минобороны пытается переубедить людей, называя проект безобидным. Однако народ не доверяет собственным властям, так как знает, что не услышит правды.