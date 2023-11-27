Литовцы не доверяют собственному правительству – соцопрос

Новости Литвы. По данным соцопросов, литовцы не доверяют собственному правительству. Каждый десятый житель считает, что в кабмине нет ни одного хорошо работающего министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фоне напряженности в стране лучшим среди худших стал министр обороны. Он получил больше всего положительных отзывов, но и они составили менее 30 % от всех опрошенных. Аутсайдерами рейтинга выступили министры энергетики и здравоохранения. Высокие цены на газ и отопление, необдуманные реформы и ожидание месяцами похода к врачу заставляют местных жителей выживать в трудных условиях.