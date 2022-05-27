Летающий зал славы Диего Марадоны открыли в Аргентине. Можно посмотреть записи игр и форму знаменитости

Для этого оборудовали небольшой самолет, на фюзеляже которого изображена краткая история побед и фото самых красивых голов всемирно известного спортсмена. В самом салоне фанаты могут посмотреть видеозаписи игр с его участием и увидеть форму, принадлежавшую игроку. Воздушный музей пока будет летать над Аргентиной, а затем отправится в Катар на чемпионат мира по футболу, который пройдет в ноябре.