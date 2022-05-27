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Летающий зал славы Диего Марадоны открыли в Аргентине. Можно посмотреть записи игр и форму знаменитости

27 мая 2022 11:25
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Новости Аргентины. В Аргентине открыли летающий зал славы прославленного футболиста Диего Марадоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летающий зал славы Диего Марадоны открыли в Аргентине. Можно посмотреть записи игр и форму знаменитости-1

Для этого оборудовали небольшой самолет, на фюзеляже которого изображена краткая история побед и фото самых красивых голов всемирно известного спортсмена. В самом салоне фанаты могут посмотреть видеозаписи игр с его участием и увидеть форму, принадлежавшую игроку. Воздушный музей пока будет летать над Аргентиной, а затем отправится в Катар на чемпионат мира по футболу, который пройдет в ноябре.

# Футбол # Диего Марадона # Фотофакт

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