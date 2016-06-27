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Лесные пожары: власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон

27 июня 2016 13:00
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Власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон из-за лесных пожаров.

Десятки туристов уже покинули «горячий» район –

белорусов среди этих отдыхающих нет.

Пламя вспыхнуло несколько дней назад, правда, сначала на это отреагировали, как на маленький очаг возгорания.

Сейчас укротить строптивый огонь пытаются вертолеты, самолеты, пожарные и лесничие с местными жителями.

Борьба со стихией осложнена тем, что у пожара есть союзники в лице сильного ветра и засушливой погоды.

Ожидать в ближайшие дни дождя или похолодания в регионе синоптики не советуют.

# Пожар

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