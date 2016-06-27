Лесные пожары: власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон

Власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон из-за лесных пожаров.
Десятки туристов уже покинули «горячий» район –
белорусов среди этих отдыхающих нет.
Пламя вспыхнуло несколько дней назад, правда, сначала на это отреагировали, как на маленький очаг возгорания.
Сейчас укротить строптивый огонь пытаются вертолеты, самолеты, пожарные и лесничие с местными жителями.
Борьба со стихией осложнена тем, что у пожара есть союзники в лице сильного ветра и засушливой погоды.
Ожидать в ближайшие дни дождя или похолодания в регионе синоптики не советуют.