Лесные пожары: власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон

Власти турецкой Антальи объявили эвакуацию двух курортных зон из-за лесных пожаров.

Десятки туристов уже покинули «горячий» район –

белорусов среди этих отдыхающих нет.

Пламя вспыхнуло несколько дней назад, правда, сначала на это отреагировали, как на маленький очаг возгорания.

Сейчас укротить строптивый огонь пытаются вертолеты, самолеты, пожарные и лесничие с местными жителями.

Борьба со стихией осложнена тем, что у пожара есть союзники в лице сильного ветра и засушливой погоды.