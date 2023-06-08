Лесные пожары в Канаде. Люди в городах задыхаются от дыма

Уровень загрязнения воздуха в мегаполисе намного превысил допустимые нормы, а горожане даже днем не всегда видят солнце. Ситуация обострилась настолько, что власти вынуждены ввести повышенный уровень опасности. Людей предупредили о серьезных рисках для здоровья, просят как можно реже находиться на улице и пользоваться масками. По словам синоптиков, свободно вздохнуть жители Торонто не смогут еще как минимум до конца недели. В Канаде зафиксировано более 400 пожаров, которые уничтожили около 4 миллионов гектаров лесов.