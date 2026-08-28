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Лавров: Россия не ставила США никаких ультиматумов по атакам Киева

28 августа 2026 10:53
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Лавров: Россия не ставила США никаких ультиматумов по атакам Киева-0

Со стороны Москвы не предъявлялся Вашингтону ультиматум, касающийся участия в ударах ВС Украины по российским территориям. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров указал, что Россия ставит перед Соединенными Штатами вопрос о возможной поддержке ударов Киева в ходе двустороннего взаимодействия.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

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