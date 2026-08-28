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Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

28 августа 2026 10:34
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Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»-0

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о зависимости экономического благополучия Евросоюза от энергии из РФ, пишет ТАСС.

Ранее европолитик отметила, что экономическая стабильность ЕС прежде строилась на поставках энергоресурсов из РФ, масштабных поставках товаров в КНР и лидирующих позициях западных стран в сфере технологий. Сегодня ни один из этих пунктов не актуален.

«Капитан очевидность евротитаника», – отреагировала Захарова.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Мария Захарова # Урсула фон дер Ляйен

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