Мария Захарова назвала фон дер Ляйен «капитаном очевидность евротитаника»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о зависимости экономического благополучия Евросоюза от энергии из РФ, пишет ТАСС.

Ранее европолитик отметила, что экономическая стабильность ЕС прежде строилась на поставках энергоресурсов из РФ, масштабных поставках товаров в КНР и лидирующих позициях западных стран в сфере технологий. Сегодня ни один из этих пунктов не актуален.

«Капитан очевидность евротитаника», – отреагировала Захарова.

Фото: Pinterest