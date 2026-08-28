ПВО РФ за ночь сбила 512 украинских БПЛА над российскими регионами

ВС России в течение ночи нейтрализовали 512 украинских БЛА над российскими регионами, пишет РИА Новости.

В оборонном ведомстве России информировали, что за ночь с 27 на 28 ВС Украины совершили попытку ударить по объектам РФ посредством БЛА самолетного типа.

Беспилотники ликвидированы в районе Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымским полуостровом и водами Черного моря.

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