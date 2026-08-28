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В Риге пройдет пикет в защиту образования на русском языке

28 августа 2026 10:48
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Сотни людей со всей Латвии прибывают в Ригу, чтобы принять участие в пикете в защиту образования на русском языке. Акция протеста пройдет перед зданием Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Риге пройдет пикет в защиту образования на русском языке-2

В Латвии завершается принудительный переход школьного обучения на латышский язык. Жители страны перед началом нового учебного года в очередной раз решили выразить протест против подобной политики. Властям предлагают принять закон о школах национальных меньшинств, в которых местные советы будут сами определять объем использования родного языка. По словам организаторов протеста, около 40 % жителей Латвии говорят на русском, и у них есть основания требовать от государства обеспечить получение образования на этом языке за счет налогов, которые они платят.

# Латвия

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