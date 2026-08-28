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В Польше в ярости из-за нового решения Зеленского: «Плюют в лицо!»

28 августа 2026 06:52
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В Польше в ярости из-за нового решения Зеленского: «Плюют в лицо!»-0

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призывает пересмотреть политику Варшавы касательно Киева после того, как Владимир Зеленский озвучил намерение создать «национальный пантеон». Об этом сообщает, РИА Новости.

Депутат эмоционально отмечает в социальной сети Х, что Польша перенаправляет Украине оборудование, погашает кредиты, а в ответ киевские власти «плюют в лицо» бандеровскими пантеонами героев.

Такую реакцию со стороны поляков вызвал новый закон Зеленского «Об украинском национальном пантеоне». По задумке киевского режима, он будет представлять собой специальное пространство для почетного перезахоронения значимых по мнению властей исторических фигур. Это будет открытое пространство, которое также предполагается использовать для официальных церемоний и протокольных мероприятий.

По информации украинского Министерства культуры, местом размещения пантеона будет Киево-Печерская лавра.

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Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Международная политика

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