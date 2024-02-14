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Лавров рассказал о готовности России к урегулированию конфликта в Украине

14 февраля 2024 11:36
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Россия готова к урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров во время своего выступления в Государственной думе. «Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации», – пояснил Лавров.

Также Лавров отметил, что в данный момент вести переговоры о мире в Украине не представляется возможным ввиду того, что страны Запада отказываются учитывать интересы России и реалии «на земле».

# Международная политика # Сергей Лавров

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