Лавров рассказал о готовности России к урегулированию конфликта в Украине

Россия готова к урегулированию конфликта в Украине, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров во время своего выступления в Государственной думе. «Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации», – пояснил Лавров.

Также Лавров отметил, что в данный момент вести переговоры о мире в Украине не представляется возможным ввиду того, что страны Запада отказываются учитывать интересы России и реалии «на земле».