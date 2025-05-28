Лавров преподал Мерцу урок за слова о дальнобойном оружии для Киева – Sky News

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявления канцлера Германии Фридриха Мерца в буквальном смысле сделал ему выговор, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Sky News.

Автор материала пишет, что «Лавров отчитал Мерца и дал наставление на основе своего 22-летнего опыта», что канцлеру еще многое необходимо освоить.

Канцлер ФРГ 26 мая информировал, что Берлин отменяет все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Киеву. По словам Мерца Великобритания, Франция и США уже это сделали.

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