В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери

Новости Индии. Злоумышленника, взявшего в заложники около 20 детей в Индии, ликвидировали полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил на день рождения дочери около 20 детей от 6 месяцев до 15 лет и женщин.
После того, как гости собрались, мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в доме вместе с заложниками. По прибывшим к месту ЧП полицейским он открыл огонь.
После неудавшейся попытки провести переговоры, стражи порядка взяли здание штурмом. Злоумышленника ликвидировали. Заложники были освобождены. Они не пострадали. Несколько стражей порядка и местный житель доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.