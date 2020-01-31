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В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери

31 января 2020 09:27
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Новости Индии. Злоумышленника, взявшего в заложники около 20 детей в Индии, ликвидировали полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил на день рождения дочери около 20 детей от 6 месяцев до 15 лет и женщин.

В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери-1

После того, как гости собрались, мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в доме вместе с заложниками. По прибывшим к месту ЧП полицейским он открыл огонь.

В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери-4

После неудавшейся попытки провести переговоры, стражи порядка взяли здание штурмом. Злоумышленника ликвидировали. Заложники были освобождены. Они не пострадали. Несколько стражей порядка и местный житель доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

# Нападение # Фотофакт

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