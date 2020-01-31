В Индии бывший уголовник взял в заложники 20 детей на дне рождения дочери

Новости Индии. Злоумышленника, взявшего в заложники около 20 детей в Индии, ликвидировали полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он пригласил на день рождения дочери около 20 детей от 6 месяцев до 15 лет и женщин.