Латвия занимает 4-е место в ЕС по уровню бедности

Глядя на внешнюю политику, проводимую нашими западными соседями, возникает ощущение, что их власти сознательно, а главное, старательно ищут себе внешних врагов. Как, например, это делают страны Балтии. Находят, а затем пугают ими своих граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И делается это все ради того, чтобы отвлечь внимание людей от накопившихся внутренних проблем. А их действительно много. Так в Латвии заявили, что страна с 2015 года находится среди государств с самым низким доходом, отставая даже от Эстонии и Литвы. Об этом сообщили местные СМИ, со ссылкой на исследования экономистов.

По их данным, в республике один из самых высоких уровней бедности. На грани нищеты сейчас находится почти четверть населения. По этому показателю Латвия заняла четвертое место в ЕС. Но самое печальное, что улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидать не стоит. Потому что правительство не намерено выделять средства для поддержки важнейших направлений развития экономики. Так, по уровню финансирования инноваций, исследований и научных разработок Латвия тратит менее процента от ВВП. Хотя среднеевропейский уровень в три, а то и четыре раза выше.

Однако, если власти одумаются и захотят исправить ситуацию, сделать это вряд ли смогут, так как Латвия сейчас переживает так называемую утечку мозгов. Ежегодно страну в поисках лучшей жизни покидает более 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые способны были бы поднять экономику.

Зато властям довольно эффективно удается создать непривлекательный образ страны для тех, кто готов приехать и работать на ее благо. Чего стоит последнее решение кабмина. С 2026 года бесплатная медицинская помощь в Латвии будет не для всех. Подробности.