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Землетрясение магнитудой 5,7 потрясло Бангладеш – есть погибшие

21 ноября 2025 13:55
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Шесть человек погибли и более 100 получили ранения при землетрясении в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трясти столицу страны Дакку начало 21 ноября утром. Магнитуда составила более 5,5 баллов.

Среди пострадавших рабочие швейной фабрики в округе Газипур. Многие получили травмы в давке при эвакуации из зданий. Около 20 человек, включая шестерых студентов, доставлены в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейсмическая волна ощущалась и за пределами Бангладеш. Толчки фиксировали в Калькутте, однако сообщений о жертвах и разрушениях оттуда не поступало.

# Природные катаклизмы

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