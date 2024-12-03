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Латвийские животноводы устроили акцию протеста

03 декабря 2024 10:40
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Разгневанные латвийские животноводы собрались на протест у Министерства земледелия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недовольство людей вызвало решение правительства в два раза повысить цены на услуги ветеринарно-контрольных органов и ввести экспортную пошлину на крупный рогатый скот.

Латвийские животноводы устроили акцию протеста-2

Как заявили в ассоциации животноводов, это сделает местных производителей неконкурентоспособными на европейском рынке. Если учесть, что отрасль в основном зависит от экспорта, новые правила приведут к массовому банкротству и закрытию ферм. По мнению животноводов, власти в очередной раз пытаются залатать дыры в бюджете за счет простых работяг. А меж тем это может привести к гибели сельского хозяйства страны. Чтобы наглядно продемонстрировать, как дурно пахнут решения властей, протестующие вывалили перед зданием министерства горы навоза.

# Новости Латвии

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