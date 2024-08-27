Крупный химический завод загорелся в Германии

Пожар на крупном химическом заводе на востоке Германии. По словам очевидцев, сначала на предприятии прогремел сильный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем в воздух поднялись огромные клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна. До сих пор неизвестно, что послужило причиной ЧП. Информации о погибших и пострадавших не поступало.