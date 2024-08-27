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Крупный химический завод загорелся в Германии

27 августа 2024 07:04
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Пожар на крупном химическом заводе на востоке Германии. По словам очевидцев, сначала на предприятии прогремел сильный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный химический завод загорелся в Германии-2

Затем в воздух поднялись огромные клубы черного дыма, которые были видны за несколько километров. Власти призвали местных жителей не выходить на улицу и не открывать окна. До сих пор неизвестно, что послужило причиной ЧП. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

# Пожар

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