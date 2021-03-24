Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки

Новости Австралии. Австралия переживает крупнейшее за полвека наводнение. Число эвакуированных жителей в штате Новый Южный Уэльс превысило 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралия переживает крупнейшее за полвека наводнение. Число эвакуированных жителей в штате Новый Южный Уэльс превысило 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно о первой жертве непогоды. Мужчина оказался заблокированным в собственном автомобиле. Спасти его не удалось.
Улицы пострадавших городов больше напоминают реки или даже моря. Затоплены сотни домов.
Перекрыты дороги, закрыты более 200 школ. Жители вынуждены находиться во временных центрах.
К ликвидации последствий масштабных наводнений намерены привлечь силы Министерства обороны страны.