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Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки

24 марта 2021 12:40
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Новости Австралии. Австралия переживает крупнейшее за полвека наводнение. Число эвакуированных жителей в штате Новый Южный Уэльс превысило 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки-1

Стало известно о первой жертве непогоды. Мужчина оказался заблокированным в собственном автомобиле. Спасти его не удалось.

Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки-4

Улицы пострадавших городов больше напоминают реки или даже моря. Затоплены сотни домов.

Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки-7

Перекрыты дороги, закрыты более 200 школ. Жители вынуждены находиться во временных центрах.

Крупнейшее за полвека наводнение в Австралии. Сотни домов затоплены, улицы превратились в реки-10

К ликвидации последствий масштабных наводнений намерены привлечь силы Министерства обороны страны.

# Наводнение # Фотофакт

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