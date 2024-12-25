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Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя – Fox News

25 декабря 2024 11:52
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Крейсер ВМС США USS Gettysburg осуществил обстрел сразу двух американских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя – Fox News-1

Фото: Pinterest

По информации телеканала, под «дружественный огонь» в день, когда был сбит направлявшийся атаковать объекты хуситов истребитель ВМС США F/A-18, попал также еще один самолет такой же модели. Экипаж истребителя совершил ряд маневров уклонения во избежание попадания ракеты по борту.

Fox News указывает, что летчики ВМС США гневно реагируют на ситуацию, ставя под вопрос уровень профессионализма на крейсере.

# Международная политика

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