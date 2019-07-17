Новости США. Экспериментальный космический корабль Илона Маска загорелся во время испытаний двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест продлился всего 4 минуты. Корабль даже не поднялся в воздух.

Этот инцидент откладывает испытания прототипа звездолета на неопределенный срок. Используя этот корабль, Илон Маск и его единомышленники планировали начать колонизацию Марса и других планет Солнечной системы. Первый коммерческий полет должен был состояться уже в 2021 году. Компания SpaceX ведет активные переговоры с потенциальными клиентами.