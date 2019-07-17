Прямой эфир

Космический корабль Илона Маска загорелся во время испытаний двигателя

17 июля 2019 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Экспериментальный космический корабль Илона Маска загорелся во время испытаний двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест продлился всего 4 минуты. Корабль даже не поднялся в воздух.

Этот инцидент откладывает испытания прототипа звездолета на неопределенный срок. Используя этот корабль, Илон Маск и его единомышленники планировали начать колонизацию Марса и других планет Солнечной системы. Первый коммерческий полет должен был состояться уже в 2021 году. Компания SpaceX ведет активные переговоры с потенциальными клиентами.

Космический корабль Илона Маска загорелся во время испытаний двигателя-1

Космический корабль Илона Маска загорелся во время испытаний двигателя-3

# космодром # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка
17 июля 2019 12:56

200 кг кокаина хранили в магазине в коробках из-под стирального порошка

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха
17 июля 2019 12:24

Таиланду грозит сильнейшая за последнее десятилетие засуха

Вот такой увидели кровавую луну жители разных уголков Земли: 6 фото
17 июля 2019 11:37

Вот такой увидели кровавую луну жители разных уголков Земли: 6 фото