Конфликт в Нагорном Карабахе: для урегулирования создают Контактную группу в рамках Организации исламского сотрудничества

В мире. Контактную группу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют создать в рамках Организации исламского сотрудничества. 12 апреля такое заявление было сделано турецкой стороной в Стамбуле. Здесь проходит подготовительная встреча министров иностранных дел Организации.

Напомним, что 13-ый Саммит Организации исламского сотрудничества пройдет под девизом «Единство и солидарность для справедливости и мира». Форум станет площадкой для обсуждения военно-политического и социально-экономического кризисов на Ближнем Востоке, в странах Африки и Азии. В центре внимания также будут вопросы борьбы с терроризмом.

Саммит созывается раз в три года. А история самой Организации исламского сотрудничества насчитывает уже почти полвека.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Организация, конечно, очень важна с точки зрения того, что это единственная организация, которая объединяет полтора миллиарда мусульман, проживающих на планете Земля, в 57-ми странах. Это единственная представительная организация, которая теоретически отвечает за позицию мусульман по тем или иным вопросам. Ну, в частности, можно отметить Каирскую декларацию прав человека, которая отражает точку зрения мусульман на права человека, то есть, как они должны соблюдаться, какие права человека, в чём важность тех или иных прав. В частности, акцент делать, конечно, на семье, акцент делается на правах детей, в том числе.