Незаконное и антигуманное санкционное давление со стороны стран коллективного Запада, которое используется для диктата на мировой арене, вызывает много вопросов не только у пострадавших стран, но и международных организаций, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По окончании 52-й сессии в Риме Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН осудил односторонние ограничительные меры. Совет, членами которого являются более 140 стран, указал, что государствам самым настоятельным образом рекомендуется воздерживаться от введения в действие и применения односторонних ограничительных мер. Причиной такого решения названо препятствие полного достижения экономического и социального формирования, в частности в развивающихся странах. Но, как ни странно, не обошлось без эксцессов. Единственной страной, которая отказалась присоединиться к консенсусу по данному вопросу, стали Соединенные Штаты. Однако такая позиция не удивительна, Вашингтон уже давно использует санкции ради шантажа и собственной выгоды.