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В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

02 декабря 2020 15:48
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Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата-1

В документе указано, что лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря оказывают негативное влияние на здоровье и благополучие жителей, а также экономическое и промышленное развитие страны.

Согласно разработанному плану до 2025 года будет предпринят ряд шагов для сокращения выбросов парниковых газов. Госсектор обяжут закупать только электрические автомобили, а угольные котельные постепенно выведут из эксплуатации.

# Экология # Фотофакт

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