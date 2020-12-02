В Новой Зеландии объявили режим ЧС из-за изменения климата

Новости Новой Зеландии. Власти Новой Зеландии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе указано, что лесные пожары, наводнения и повышение уровня моря оказывают негативное влияние на здоровье и благополучие жителей, а также экономическое и промышленное развитие страны.

Согласно разработанному плану до 2025 года будет предпринят ряд шагов для сокращения выбросов парниковых газов. Госсектор обяжут закупать только электрические автомобили, а угольные котельные постепенно выведут из эксплуатации.