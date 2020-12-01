ВОЗ впервые за 3 месяца отметила снижение недельной заболеваемости коронавирусом

Новости мира. ВОЗ впервые за три месяца зафиксировала снижение недельной заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. ВОЗ впервые за три месяца зафиксировала снижение недельной заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной этого стало сокращение случаев в Европе, вызванное жесткими карантинными мерами. В других регионах рост продолжается. В первой тройке остаются США, Индия и Бразилия.
Число заболевших коронавирусом по всему миру уже превысило отметку 63 миллиона.
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