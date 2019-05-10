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КНДР снова провела испытания ракет

10 мая 2019 11:25
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Новости мира. Пхеньян вновь тестирует ракеты: об испытаниях двух снарядов малой дальности сообщили южнокорейские военные. Пуски были осуществлены из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

КНДР снова провела испытания ракет-1

Первая ракета пролетела 420, вторая - 270 километров.

КНДР снова провела испытания ракет-4

Этот запуск произведен всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты, чтобы, как сообщили в КНДР, проверить «тактическое управляемое оружие».

# Вооруженные силы # Фотофакт

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