КНДР снова провела испытания ракет

Новости мира. Пхеньян вновь тестирует ракеты: об испытаниях двух снарядов малой дальности сообщили южнокорейские военные. Пуски были осуществлены из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот запуск произведен всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты, чтобы, как сообщили в КНДР, проверить «тактическое управляемое оружие».