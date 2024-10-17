КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей

В КНДР сообщили о том, что разорвала автомобильные и железнодорожные связи с Республикой Корея, подорвав транспортные пути у границы. Об этом пишет РИА Новости.

По приказу Центрального Военного Комитета Генеральный штаб Корейской Народной Армии разорвал связь на восточном и на западном участках южной границы. Были взорваны два 60-метровых участка транспортного полотна. Представитель министерства обороны КНДР заявил о планах возведения фортификационных объектов.

А летом северокорейская сторона перекрыла сообщение на западной и восточной межкорейских железнодорожных линиях.