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КНДР разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей

17 октября 2024 10:46
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В КНДР сообщили о том, что разорвала автомобильные и железнодорожные связи с Республикой Корея, подорвав транспортные пути у границы. Об этом пишет РИА Новости.

По приказу Центрального Военного Комитета Генеральный штаб Корейской Народной Армии разорвал связь на восточном и на западном участках южной границы. Были взорваны два 60-метровых участка транспортного полотна. Представитель министерства обороны КНДР заявил о планах возведения фортификационных объектов. 

А летом северокорейская сторона перекрыла сообщение на западной и восточной межкорейских железнодорожных линиях.

# Международная политика

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