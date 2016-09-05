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КНДР провела очередные испытания ядерных вооружений: три баллистические ракеты улетели в сторону Японского моря

05 сентября 2016 07:30
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Новости Северной Кореи. КНДР провела очередные испытания ядерных вооружений. Три баллистические ракеты Северная Корея выпустила в сторону Японского моря. Тип ракет и дальность их полета пока не установлены, но подобные действия вызвали опасения у Японии и Южной Кореи. Поднебесная направила целую группу для сбора данных об этом запуске.

Это не первые ядерные испытания КНДР. За последние годы Северная Корея провела свыше пяти запусков, и все они вызывали недовольство мировой общественности и ООН, где Совет безопасности проголосовал за очередные санкции против страны. Пхеньян это не смутило, и они продолжили испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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