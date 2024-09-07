Климатические активисты протестуют в Сеуле

Неспокойно и в столице Южной Кореи. На демонстрации в Сеуле вышли 30 тысяч человек. Активисты недовольны бездействием властей в вопросах изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие заблокировали движение в центре города. Улицы там теперь исключительно пешеходные. Жители выкрикивают лозунги, размахивают плакатами, а сопровождается демонстрация музыкальными инструментами, которые активисты тоже принесли с собой.

Климатический кризис касается не только одной страны или отдельного человека, заявляют активисты. Они призывают власти сплотиться для решения проблемы. Но пока объединиться удалось лишь протестующим. Несмотря на жару, шествие стало самым масштабным в этом году, пишут южнокорейские СМИ.