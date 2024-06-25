Китайский аппарат доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны

Космический аппарат «Чанъэ-6» успешно передал на Землю пробы лунного грунта с оборотной стороны Луны. Об этом пишет РИА Новости. Такое в мире проводится впервые.

Запущенный в мае 2024 года аппарат собрал пробы грунта, возраст которого около 4 миллиардов лет. Он является частью четвертой фазы лунной программы Китая, которая включает в себя также изучение Южного полюса Луны и испытания технологий на лунной поверхности. Запуск аппаратов «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» запланирован на 2026 и 2028 годы соответственно.