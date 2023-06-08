Киев и Амстердам давят на премьера Испании с требованием поставить ЗРК Patriot Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оказывают давление на премьера Испании Педро Санчеса с целью поставки Киеву систем противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщила газета El Pais, передает РИА Новости.

Эта просьба была рассмотрена на состоявшейся 1 июня встрече Зеленского и Санчеса на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Киев также обратился к другим странам, таким как Швеция, Польша, Румыния и Объединенные Арабские Эмираты с просьбой о поставке систем Patriot.

В настоящее время у Испании имеются две функционирующие батареи Patriot: одна в Турции и одна на территории Королевства. Однако сроки эксплуатации этих батарей истекают. Министерство обороны страны составило проект модернизации стоимостью 1,4 миллиарда евро.

Испания готова предоставить Киеву систему Patriot, развернутую в Турции. Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на том, чтобы ЗРК оставалась на территории страны.