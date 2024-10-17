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Каждый пятый житель ЕС подвергался риску бедности или социальной изоляции

17 октября 2024 16:54
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Отсутствие поддержки от населения уже давно не волнует чиновников. Ради собственных амбиций они готовы погрузить целые государства в хаос. По данным социсследований, каждый пятый житель Евросоюза, а это практически 100 миллионов человек, подвергался риску бедности или социальной изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличились здесь и прибалтийские страны, которые расположились в самом начале антирейтинга.

Каждый пятый житель ЕС подвергался риску бедности или социальной изоляции-2

Ярким примером подобной политики стала Литва, принявшая намедни государственный бюджет на следующий год. Для многих стран Евросоюза дефицит в казне уже давно не в новинку, но в этот раз Вильнюс сумел обогнать всех. По предварительным оценкам, он составит более 20 % от общей суммы. Подобные показатели не только могут окончательно похоронить экономику страны, но и заставить правительство поднять налоги, при том, что инфляция съедает зарплаты литовцев, а цены, как и тарифы, растут с космической скоростью. Однако официальный Вильнюс и в этом не видит проблем. Страна собирается заметно увеличить расходы на оборону и силовые структуры, нежели на реабилитацию кризисных секторов.

# Международная политика

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