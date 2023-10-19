Казахстан ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за западных санкций

Власти Казахстана из-за западных санкций ограничили экспорт в Россию 106 видов товаров. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев, пишет РИА Новости.

Экспорт ограничивается только в отношении товаров военного назначения. В число запрещенных к экспорту товаров вошли беспилотники, их комплектующие, специальная электронная аппаратура и микросхемы.

Эти ограничения были введены в связи с западными санкциями и касаются как казахстанских, так и иностранных производителей. Власти Казахстана прилагают максимум усилий для управления риском в торговле с РФ, чтобы не попасть под вторичные западные санкции.

С 2022 года вводится запрет на поставку в Россию товаров военного назначения. Для товаров двойного применения введена особая сертификация, и теперь требуется получать разрешения на экспорт. Вся санкционная продукция, поступающая в Россию через Казахстан или из этой республики, контролируется по электронным счетам-фактурам.