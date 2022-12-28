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Канаду накрыл снежный шторм

28 декабря 2022 06:46
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Новости Канады. Снежный шторм остановил железнодорожное сообщение между крупнейшими городами Канады. В стране свирепствует непогода. Десятки человек пострадали, есть погибшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канаду накрыл снежный шторм-1

В медучреждения обращается все больше людей. В основном из-за обморожения и дорожных аварий. Автомобили застревают, приходится обращаться за помощью к экстренным службам или соседям. В общем, непогода существенно поменяла планы канадцев и расстроила жителей в преддверии Нового года.

Но есть и те, кто радуется морозам. Эти волки в местном зоопарке явно давно ждали снега. Их привычное место обитания – арктическая тундра, поэтому низкими температурами животных точно не испугать.

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# Природные катаклизмы # Новости Канады # Фотофакт

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