Канаду накрыл снежный шторм

Новости Канады. Снежный шторм остановил железнодорожное сообщение между крупнейшими городами Канады. В стране свирепствует непогода. Десятки человек пострадали, есть погибшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В медучреждения обращается все больше людей. В основном из-за обморожения и дорожных аварий. Автомобили застревают, приходится обращаться за помощью к экстренным службам или соседям. В общем, непогода существенно поменяла планы канадцев и расстроила жителей в преддверии Нового года.

Но есть и те, кто радуется морозам. Эти волки в местном зоопарке явно давно ждали снега. Их привычное место обитания – арктическая тундра, поэтому низкими температурами животных точно не испугать.