Новости Канады. Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете. Имя победителя конкурса озвучили в Дубае. Причем сделал это астронавт прямо из космоса.

За главный приз – миллион долларов – боролись 10 учителей из разных стран. Но выиграла мировую премию именно Макдонел – за самоотверженный труд. Женщина уже 6 лет преподает в отдаленной арктической деревне Салуит, добраться до которой можно только по воздуху. Проживает там всего несколько детей. За время работы Макдонелл разработала несколько обучающих программ и открыла спортзал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.