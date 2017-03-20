Прямой эфир

Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете

20 марта 2017 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Канадская деревенская учительница Мэгги Макдонелл стала лучшим педагогом года на планете. Имя победителя конкурса озвучили в Дубае. Причем сделал это астронавт прямо из космоса.

За главный приз – миллион долларов – боролись 10 учителей из разных стран. Но выиграла мировую премию именно Макдонел – за самоотверженный труд. Женщина уже 6 лет преподает в отдаленной арктической деревне Салуит, добраться до которой можно только по воздуху. Проживает там всего несколько детей. За время работы Макдонелл разработала несколько обучающих программ и открыла спортзал для молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Учитель года

Другие новости рубрики

Все новости
63-летний вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее
20 марта 2017 08:17

63-летний вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее

В Гане купавшихся школьников придавило поваленным деревом: 20 детей погибли
20 марта 2017 07:12

В Гане купавшихся школьников придавило поваленным деревом: 20 детей погибли

Сильная буря в Польше. Сорваны крыши с домой, повреждены сотни зданий, тысячи человек – без электричества
20 марта 2017 06:51

Сильная буря в Польше. Сорваны крыши с домой, повреждены сотни зданий, тысячи человек – без электричества