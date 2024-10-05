В ФБР предупредили о возможных актах насилия в США 7 октября

ФБР и министерство национальной обороны США предупредили о возможности совершения актов агрессии 7 октября, в годовщину атаки ХАМАС на Израиль. В своем совместном заявлении ведомства заявили, что этот день может стать «спусковым крючком» для экстремистов. Об этом пишет РИА Новости.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа. Боевики ХАМАС прорвались в приграничные районы, взяли более 200 заложников и убили около 1200 человек. В результате Израиль начал операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам и полную блокаду анклава. Количество погибших в секторе Газа превысило 39 500 человек, более 91 000 получили ранения. Сектор Газа поделен на южную и северную части, Израиль ведет наземную операцию в Рафахе.