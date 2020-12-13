Прямой эфир

КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»

13 декабря 2020 17:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Первый электромобиль представила в Москве компания «КамАЗ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Кама-1» – так называется образец. Он прошел все испытания и сертификацию, сейчас он находится в статусе промышленного предсерийного образца.

КамАЗ показал свой первый электромобиль «Кама-1»-1

Это трехдверный кроссовер. Рассчитан на четырех человек, способен проезжать до 250 километров без подзарядки, при этом батарея выдержит 50-градусные морозы. Аккумулятор полностью заряжается за 6 часов (на 70-80 % – за 20 минут). Цена электромобиля – примерно 13 700 долларов. Ожидается, что продажи «Камы-1» начнутся в уже 2021 году.

# Электромобили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как в мире упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев? Цифры
13 декабря 2020 17:54

Как в мире упал показатель ВВП по итогам 9 месяцев? Цифры

На улицы Варшавы вышли тысячи митингующих, они призывают к отставке правящей партии
13 декабря 2020 13:59

На улицы Варшавы вышли тысячи митингующих, они призывают к отставке правящей партии

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения
13 декабря 2020 12:48

Столкновения между сторонниками и противниками Трампа в Вашингтоне: четверо получили ножевые ранения