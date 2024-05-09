Сегодня, 9 мая, там возложили цветы к мемориалу Героя Советского Союза Кантарии, который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Его память почтили и в поселке Джвари, где похоронен красноармеец. Также цветами памятники героям, погибшим за Родину, украсили в Батуми и Кутаиси. Жители Латвии тоже в числе тех, кто помнит подвиг советского народа. Несмотря на запреты, жители Риги собираются у мест захоронений, несут цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Власти стремление народа не ценят. В связи с празднованием Дня Победы в прибалтийской республике уже задержаны шесть человек.

В Берлине сотни людей пришли к памятнику Воину-освободителю в Трептов-парке. Цветы к монументу возложили российские дипломаты. Люди также собрались у мемориала в честь павших солдат Красной армии. Там тоже не обошлось без инцидентов. За лозунги в поддержку России был задержан как минимум один человек. В немецкой столице действует запрет на проход к мемориалу с российскими и советскими флагами, а вот украинские символы граждане пронесли туда без проблем. Напомним, что в самой Украине указом президента сегодня отмечается не День Победы, а День Европы. Но и в Киеве есть те, кто знает цену мира. В парке Славы горит Вечный огонь, люди несут к нему цветы. Правда, пускают не всех. На женщину в советской военной форме составили административный протокол. В этой гимнастерке с фронта вернулась мать киевлянки.