К массовой давке в Турине, в которой пострадало полторы тысячи человек, привел розыгрыш двух подростков

Один из парней поднял руки и начал что-то кричать. Сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны. ЧП случилось в субботу на площади Сан-Карло, где собрались около 20 тысяч человек. Фанаты пришли, чтобы посмотреть на большом экране игру «Ювентуса» с мадридским «Реалом». Но узнать, кто победил, они тогда так и не смогли. В возникшей давке пострадало полторы тысяч человек. Трое – в критическом состоянии, включая семилетнего ребенка.