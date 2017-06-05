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К массовой давке в Турине, в которой пострадало полторы тысячи человек, привел розыгрыш двух подростков

05 июня 2017 10:22
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Новости Италии. К массовой давке в итальянском Турине привел розыгрыш подростков, которые притворились террористами-смертниками. Такое мнение озвучила полиция после изучения записей с камер видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К массовой давке в Турине, в которой пострадало полторы тысячи человек, привел розыгрыш двух подростков-1

Один из парней поднял руки и начал что-то кричать. Сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны. ЧП случилось в субботу на площади Сан-Карло, где собрались около 20 тысяч человек. Фанаты пришли, чтобы посмотреть на большом экране игру «Ювентуса» с мадридским «Реалом». Но узнать, кто победил, они тогда так и не смогли. В возникшей давке пострадало полторы тысяч человек. Трое – в критическом состоянии, включая семилетнего ребенка.

# Давка

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