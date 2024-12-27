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Из-за разлива мазута в Черном море введен режим ЧС

27 декабря 2024 10:40
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В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в результате разлива мазута из-за крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщает МЧС России. В регионе работают центры спасения птиц. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за разлива мазута в Черном море введен режим ЧС-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Два судна - «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239» с 14 моряками - потерпели крушение из-за шторма 15 декабря. На борту танкеров было около 9,2 тысячи тонн мазута, из них 3,7 тысячи тонн вытекло в море. Один из матросов погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело, капитаны судов были арестованы.

# ЧП

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