Из-за разлива мазута в Черном море введен режим ЧС

В Краснодарском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в результате разлива мазута из-за крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщает МЧС России. В регионе работают центры спасения птиц. Об этом пишет РИА Новости.

Два судна - «Волгонефть-212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть-239» с 14 моряками - потерпели крушение из-за шторма 15 декабря. На борту танкеров было около 9,2 тысячи тонн мазута, из них 3,7 тысячи тонн вытекло в море. Один из матросов погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело, капитаны судов были арестованы.