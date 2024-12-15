Из-за растущей бедности всё больше немцев обращаются в продовольственные банки

Растущая бедность в Германии заставляет ее жителей обращаться за помощью в продовольственные банки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время это сделали уже более 1,5 миллионов человек – сообщили крупные немецкие издания со ссылкой на благотворительные организации.

Работающие в стране продовольственные банки, а их около тысячи, не справляются с наплывом желающих получить там дешевые или бесплатные продукты. В очереди в основном выстраиваются пенсионеры, по которым растущие тарифы на коммунальные услуги и цены ударили больнее всего. По словам сотрудников благотворительных организаций, пожилым немцам приходится выбирать между оплатой счетов и походом в магазин. В продовольственные банки свозят хлеб, овощи, консервы, которые нельзя продавать из-за истекающего срока годности. Их и передают малоимущим. Только за 2024 год было роздано почти 270 тонн продуктов. И это настоящий рекорд.