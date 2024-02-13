Из-за масштабных наводнений в 96 округах Перу введено чрезвычайное положение

Проливные дожди почти непрерывно идут уже более двух недель. Власти предоставили экстренным службам необходимые полномочия для быстрого реагирования и ликвидации последствий. Также упрощен порядок доставки гуманитарных грузов в зоны бедствия. Решение будет действовать два месяца.