Прямой эфир

Из-за масштабных наводнений в 96 округах Перу введено чрезвычайное положение

13 февраля 2024 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правительство Перу ввело чрезвычайное положение в 96 округах страны из-за наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за масштабных наводнений в 96 округах Перу введено чрезвычайное положение-1

Проливные дожди почти непрерывно идут уже более двух недель. Власти предоставили экстренным службам необходимые полномочия для быстрого реагирования и ликвидации последствий. Также упрощен порядок доставки гуманитарных грузов в зоны бедствия. Решение будет действовать два месяца.

# Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция в ДР Конго разогнала антизападные протесты населения
13 февраля 2024 07:50

Полиция в ДР Конго разогнала антизападные протесты населения

Чехия хочет бессрочно продлить запрет на визы белорусам и россиянам
13 февраля 2024 07:47

Чехия хочет бессрочно продлить запрет на визы белорусам и россиянам

Такер Карлсон: Украине не победить даже с деньгами Запада
13 февраля 2024 07:32

Такер Карлсон: Украине не победить даже с деньгами Запада