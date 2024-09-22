Стефано Вальдегамбери, политик, член Регионального совета итальянской области Венето:

Позиция Италии четкая. Сейчас в Европейском парламенте наш министр иностранных дел не одобряет нововведения в отношении ракет дальнего действия. И мы не согласны с политикой других стран – членов ЕС. И большая часть нашего парламента против того, чтобы поставлять такие вооружения. И эта позиция на настоящий момент конфликтует с позицией брюссельского истеблишмента. И многие другие политики говорят, что нам нужно перестать посылать вооружение в Украину, нам нужно остановить войну, и нам нужно заключить договор между двумя странами. Это правильный способ решения проблемы. Но существует также массированная пропаганда, чтобы убедить итальянский народ, что это правильно, что война должна продолжаться. Но все больше и больше люди понимают, что эта пропаганда – это ложь, и хотят прекратить войну.

В начале июля прошли выборы в Европарламент. Количество парламентариев, которые были против военной эскалации и поддерживали переговоры с Россией, это количество значительно выросло. Но им недостает единства и решительности. Не считаете ли вы, что новый состав Европарламента что-то изменит в отношении войны в Украине? А что мы скажем по поводу европейских граждан: видят ли они какой-то шанс для России и Украины прийти к компромиссу?