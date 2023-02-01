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Класс кроликов открыли в китайских зоопарках

01 февраля 2023 11:37
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Класс кроликов открыли в некоторых китайских зоопарках. Ход понятный: новый лунный год в КНР проходит под символом этого животного.

Класс кроликов открыли в китайских зоопарках-1

Путешественников привлекают слоны. В Таиланде готовятся к наплыву туристов – подробности здесь.

Вот и было решено представить ушастых и пушистых в таких необычных образах. В одном месте поселили сразу более 30 кроликов. Посетители могут ими не только любоваться, но и покормить. Особый восторг от этого у детей. Ведь многие из посетителей – а это люди в основном городские – видят этих милых существ вживую впервые.

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