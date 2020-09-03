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Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело

03 сентября 2020 09:30
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Новости США. Путешествие над пустыней на воздушных шарах: американский иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров с помощью наполненных гелием 52 аэростатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело-1

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело-3

Дэвид Блейн провел в небе около часа. Создавалось впечатление, как будто все это время мужчина держался за связку шаров лишь одной рукой. Однако на самом деле он использовал специальную страховку. Приспособление было закреплено на теле фокусника.  

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело-6

Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело-8

Приземлился экстремал с помощью парашюта. Свой полет он посвятил 9-летней дочери.  

# Необычное # Дэвид Блейн # Фотофакт

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