Иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров на воздушных шарах. Вот как это выглядело

Новости США. Путешествие над пустыней на воздушных шарах: американский иллюзионист поднялся на высоту свыше 7,5 километров с помощью наполненных гелием 52 аэростатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дэвид Блейн провел в небе около часа. Создавалось впечатление, как будто все это время мужчина держался за связку шаров лишь одной рукой. Однако на самом деле он использовал специальную страховку. Приспособление было закреплено на теле фокусника.