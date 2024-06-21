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ICAN: США обновляет свой ядерный арсенал в 5 странах Европы

21 июня 2024 12:40
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Подготовка к развертыванию американского ядерного оружия в Великобритании еще продолжается, но оно пока еще не размещено. Об этом пишет РИА Новости.

ICAN заявляет, что США планируют разместить в Великобритании дополнительные ядерные боеголовки. С 2021 года Великобритания становится менее прозрачной в отношении своих ядерных арсеналов. ICAN также заявляет, что страны НАТО нарушают Договор о ядерном нераспространении, размещая в Польше ядерное оружие, и требует от Штатов вывести свое ядерное оружие из Европы.

На авиационных базах в Европе у США находится порядка 150 ядерных бомб.

# Оружие и боеприпасы

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