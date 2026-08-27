Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад» в игре Примеры

«Реал» уверенно взял верх над «Реал Сосьедад» в домашнем матче Ла Лиги, пишет ТАСС. Поединок состоялся на арене «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет – 4:1.

Три мяча в ворота соперника отправил Килиан Мбаппе (на 40‐й, 60‐й и 80‐й минутах), еще один гол на счету Винисиуса (68‐я минута).

Единственный ответный мяч у гостей отправил в ворота противников Лука Сучич (44‐я минута). Российский полузащитник Арсен Захарян в течение всего матча оставался в запасе.

Для Мбаппе эти голы – первые в новом сезоне. Летом форвард укрепил статус одного из лучших бомбардиров мировых первенств, забив 10 мячей на ЧМ в США, Канаде и Мексике и доведя общий счет на мундиалях до рекордных 22 голов.

«Реал» со второй победой в сезоне и 6-ю очками возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал Сосьедад», уступив второй раз подряд располагаетчся на последнем, 20‐м месте.

Впереди у мадридцев – встреча с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» 29 августа примет на своем поле «Эспаньол».

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