ХАМАС передал Красному Кресту тела четырёх погибших заложников

Несмотря на прекращение боевых действий в Секторе Газа, трагические известия все также приходят с Ближнего Востока. Сегодня палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела четырех погибших заложников: двух израильских детей, их матери и пенсионера. Все жертвы были похищены 7 октября 2023 года во время вторжения в Израиль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На момент захвата Кфиру, самому младшему из всех пленных, было всего 9 месяцев, а его брату Ариэлю – 4 года. Как сообщили в международном комитете, представители Красного Креста передали останки израильской армии. Военные провели в Газе поминальную церемонию под руководством раввина, а затем отправили тела в Тель-Авив для проведения судмедэкспертизы. По данным экспертов, на процедуры по опознанию понадобится до 48 часов.

Ради исключения человеческих жертв и установления мира стороны продолжают переговоры о прекращении огня. Уже на этой неделе пройдет второй этап диалога. На встрече планируется решить один из наиболее острых вопросов, а именно управление послевоенной Газой.