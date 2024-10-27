«Грузинская мечта» набрала большинство голосов в 19 из 20 муниципалитетов

Оппозиция Грузии не признает результаты парламентских выборов. Подобные заявления прозвучали уже от представителей нескольких партий. Всего их четыре, и в сумме по результатам голосования они набрали около 38 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это меньше, чем у лидера, партия «Грузинская мечта» заручилась поддержкой 54 % избирателей и одержала оглушительную победу. Ей отдали предпочтение в 19 из 20 муниципалитетов. Впрочем, несмотря на официальную статистику, оппозиция считает, что прошедшие выборы у нее украли.

Власти страны расценивают подобные высказывания как попытку оправдать свой провал. Правительство Грузии будет утверждено, несмотря на любые действия оппозиции, заявил премьер страны. Новый парламент непременно соберется. Нарушить планы не сможет даже президент, который не поддерживает правящие силы.