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Госсекретарь США отложил визит в Пекин из-за китайского воздушного шара-шпиона

04 февраля 2023 18:38
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Скандал между США и Китаем продолжает набирать обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яблоком раздора послужил воздушный шар-разведчик, который спокойно пролетел над территорией США и который Пентагон заметил далеко не сразу. В Пекине подтвердили, что аппарат принадлежит КНР.

Госсекретарь США отложил визит в Пекин из-за китайского воздушного шара-шпиона-1

Американские военные решили не сбивать воздушный шар, посчитав, что он не представляет опасности. Но, похоже, просчитались. Этот инцидент поставил под угрозу отношения двух стран. Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Госсекретарь США отложил визит в Пекин из-за китайского воздушного шара-шпиона-4

Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Присутствие этого аэростата-наблюдателя в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права. Это безответственный поступок. И решение КНР предпринять такие действия накануне моего запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям с Китаем, к которым мы были готовы. США по-прежнему привержены дипломатическим отношениям с Китаем, и я планирую посетить Пекин, когда позволят условия.

Госсекретарь США отложил визит в Пекин из-за китайского воздушного шара-шпиона-7

Эта отсрочка поездки Блинкена, о которой в ноябре договорились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, стала ударом для обеих сторон. Ведь они увидели в этом запоздалую возможность стабилизировать все более напряженные отношения. Последний визит госсекретаря США был в 2017 году.

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# Международная политика # Энтони Блинкен # Си Цзиньпин # Джо Байден # Фотофакт

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