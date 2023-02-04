Госсекретарь США отложил визит в Пекин из-за китайского воздушного шара-шпиона

Скандал между США и Китаем продолжает набирать обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яблоком раздора послужил воздушный шар-разведчик, который спокойно пролетел над территорией США и который Пентагон заметил далеко не сразу. В Пекине подтвердили, что аппарат принадлежит КНР.

Американские военные решили не сбивать воздушный шар, посчитав, что он не представляет опасности. Но, похоже, просчитались. Этот инцидент поставил под угрозу отношения двух стран. Госдепартамент США подтвердил решение отложить запланированную поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Присутствие этого аэростата-наблюдателя в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права. Это безответственный поступок. И решение КНР предпринять такие действия накануне моего запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям с Китаем, к которым мы были готовы. США по-прежнему привержены дипломатическим отношениям с Китаем, и я планирую посетить Пекин, когда позволят условия.